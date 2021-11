Magdeburg (vs) - Am Sonntag, den 31. Oktober, waren drei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren im Magdeburger Stadtteil Leipziger Straße unterwegs und klingelten im Rahmen des Halloween-Brauches an diversen Türen und fragten nach Süßigkeiten. Gegen 17:30 Uhr klingelt sie an einer Wohnung in der Salbker Straße. Dort öffnete ein 49-jähriger Magdeburger und überreichte den Kindern eine kleine Tüte mit Betäubungsmitteln.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizeibeamten eine weitere Tüte mit Betäubungsmitteln sicher. Die Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und in das Zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.