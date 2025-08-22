In Magdeburg ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt. Bei einem Feuer wurden eine Person schwer und acht Personen leicht verletzt. Drei Katzen wurden gerettet.

Magdeburg - Die Feuerwehr in Magdeburg musste am Freitag, 22. August 2025, zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Neue Neustadt ausrücken. Beim Eintreffen der Kräfte stellte sich laut eines Feuerwehrsprechers heraus, dass ein Zimmer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte.