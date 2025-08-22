weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Dachstuhlbrand in Magdeburg: Feuerwehr rettet Katzen vor Feuertod

Dachstuhlbrand in Magdeburg Feuerwehr rettet Katzen vor Feuertod

In Magdeburg ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt. Bei einem Feuer wurden eine Person schwer und acht Personen leicht verletzt. Drei Katzen wurden gerettet.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 22.08.2025, 23:02
Die von der Feuerwehr Magdeburg geretteten Katzen.
Die von der Feuerwehr Magdeburg geretteten Katzen. Foto: Feuerwehr Magdeburg

Magdeburg - Die Feuerwehr in Magdeburg musste am Freitag, 22. August 2025, zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Neue Neustadt ausrücken. Beim Eintreffen der Kräfte stellte sich laut eines Feuerwehrsprechers heraus, dass ein Zimmer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte.