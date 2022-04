Aufgeknackte Spielautomaten: Diebe brechen in Magdeburger Gaststätte ein

Am Sonntag drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Magdeburger Gaststätte im Bereich Olvenstedt ein.

Magdeburg (vs) - Der Einbruch in die Magdeburger Gaststätte wurde in der Nacht zum Montag, den 11. April 2022 gegen 00.30 Uhr, festgestellt und sofort der Polizei gemeldet.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannten Täter über die Rückseite des Objekts Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gaststätte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in dem Innenbereich zwei Spielautomaten gewaltsam mit einem unbekannten Werkzeug geöffnet. Aus den Automaten wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich erbeutet.

Am Tatort erfolgte eine Spurensuche und -sicherung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.