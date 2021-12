Bargeld statt Brief: Mitarbeiterinnen in Magdeburger Postfiliale überfallen

Am 13. Dezember 2021 kam es um 17.55 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Magdeburger Postfiliale, bei dem die Täter Bargeld in fünfstelliger Höhe erbeuteten.

Magdeburg (vs) - Kurz vor Schließung betraten am Montag zwei männliche Personen die Magdeburger Postfiliale im Bruno-Taut-Ring und bedrohten die beiden 60- und 65-jährigen Mitarbeiterinnen mit einem pistolenähnlichen Gegenstand.

In weiterer Folge entnahmen sie Bargeld aus einer Geldkassette am Tresen und zwangen die Angestellten, den Tresor im Nachbarraum zu öffnen. Aus diesem entnahmen die Täter weiteres Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Tatortbereich führten nicht zur Ergreifung der Täter. Die Mitarbeiterinnen blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.