Magdeburg. - Bei der Volksstimme und auch bei der Polizei häuften sich am Donnerstag sorgenvolle Nachfragen von Magdeburgern: Auf den Treppenstufen eines Hauseingangs an der Helmstedter Straße in Magdeburg-Sudenburg waren teils große Blutflecken entdeckt worden. Was zu dem Fall bekannt ist.