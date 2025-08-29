weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Straftat oder nicht? Rätselhafte Blutflecken in Magdeburg: Das steckt dahinter

Mehrere, teils große Blutflecken an einem Hauseingang in Magdeburg-Sudenburg haben für sorgenvolle Nachfragen gesorgt: Was ist hier passiert? Was dazu bekannt ist.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 29.08.2025, 16:15
Blutflecken an einem Hauseingang in Magdeburg-Sudenburg. Die Polizei ermittelt, doch der Fall ist widersprüchlich. 
Blutflecken an einem Hauseingang in Magdeburg-Sudenburg. Die Polizei ermittelt, doch der Fall ist widersprüchlich.  Foto: privat

Magdeburg. - Bei der Volksstimme und auch bei der Polizei häuften sich am Donnerstag sorgenvolle Nachfragen von Magdeburgern: Auf den Treppenstufen eines Hauseingangs an der Helmstedter Straße in Magdeburg-Sudenburg waren teils große Blutflecken entdeckt worden. Was zu dem Fall bekannt ist.