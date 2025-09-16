Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ist es zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Im Bereich des Stadtarchivs waren dichte Rauchwolken gemeldet worden.

Dichter Rauch steht über dem Stadtarchiv in Magdeburg.

Magdeburg. - Weithin sichtbar standen am späten Nachmittag des 16. Septembers 2025 schwarze Rauchwolken über dem Magdeburger Stadtarchiv. Gleich mehrere Anrufer meldeten das Feuer in der Einsatzleitstelle der Magdeburger Feuerwehr, die sogleich zum Brandort eilte.