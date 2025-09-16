Zweimal kurz nacheinander hat es auf der Bundesstraße 244 im Nordharz-Dorf Schmatzfeld gekracht. Was nach einer Kollision, bei der ein junger Motorradfahrer verletzt wurde, zu einem weiteren Unfall führte.

Doppel-Unfall auf B244 bei Schmatzfeld: Motorrad kracht in Renault, kurz darauf zweiter Crash

Beim ersten Unfall auf der B244 in Schmatzfeld nahe Wernigerode wurden ein KTM-Motorrad und ein Renault beschädigt.

Schmatzfeld/mg. - Zwei Unfälle kurz hintereinander haben für Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 244 in Schmatzfeld gesorgt. Dabei wurde ein junger Fahrer auf einem Einsteiger-Motorrad leicht verletzt.

Ein 18-Jähriger war auf einer 125er KTM am frühen Montagabend kurz nach 17 Uhr auf der Straße von Wernigerode in Richtung des Nordharz-Ortsteils unterwegs, berichtet eine Sprecherin des Polizeireviers Harz über den aktuellen Kenntnisstand der Beamten. Vor ihm bremste eine 40-Jährige am Steuer eines Renault aufgrund der Verkehrslage.

KTM-Fahrer wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Das Motorrad fuhr auf das Auto auf, der 18-Jährige stürzte mit seiner Maschine. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Renault und die KTM wurden beschädigt, letztere war nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit.

Insgesamt drei Autos und ein Motorrad waren am Montagabend, 15. September, in zwei Unfälle auf der B244 in Schmatzfeld verwickelt. Foto: Polizeirevier Harz

An der Unfallstelle krachte es kurz darauf erneut. Den Ermittlungen der Beamten zufolge wollte ein 68-Jähriger mit seinem Renault diese passieren. Dabei fuhr er auf einen Audi auf. Dessen 23-jähriger Fahrer wollte vor den beiden in die erste Kollision verwickelten Fahrzeugen anhalten.

Beide Autos wurden dabei beschädigt. Verletzte gab es bei dem Folgeunfall nicht, so die Sprecherin des Harzreviers abschließend.