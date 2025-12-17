Ein Hubschrauber kreist am Mittwochabend über Magdeburg. Die Polizei erklärt den Grund für den Einsatz.

Magdeburg. - Am Mittwochabend, 17. Dezember 2025, sorgt ein Polizeihubschrauber seit den frühen Abendstunden über Magdeburg für Aufsehen. Passanten konnten den Hubschrauber unter anderem über der Altstadt sowie den Stadtteilen Stadtfeld-Ost und Sudenburg beobachten.

Die Polizei Magdeburg teilte auf Nachfrage mit, dass es sich bei dem Hubschraubereinsatz nicht um einen konkreten Polizeieinsatz handelt. Vielmehr handelt es sich dabei um eine geplante Übung der Polizei.

Angaben darüber, wie lange die Übung noch andauern wird oder welche genaue Route der Hubschrauber in der Stadt und den umliegenden Bereichen fliegen wird, konnten von Seiten der Polizei zunächst nicht gemacht werden.