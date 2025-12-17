Das Polizeirevier in Stendal beantwortet offene Fragen zum Großeinsatz am Dienstag, 16. Dezember, in Stendal und räumt mit Gerücht zu dem Tatverdächtigen auf.

Großeinsatz der Polizei: Warum das SEK in Stendal eingegriffen hat

Großeinsatz der Polizei am Dienstag, 16. Dezember, in Stendal: Hier bereitet sich das Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamtes darauf vor, zur Wohnung eines 28-jährigen Tatverdächtigen auszurücken.

Stendal. - Von Zeugen gemeldete Knallgeräusche haben am Dienstag für einen Großeinsatz der Polizei in der Bahnhofsvorstadt in Stendal gesorgt. Das Revier räumt auf Volksstimme-Nachfrage mit einem Gerücht auf und erklärt, warum das Spezialeinsatzkommando (SEK) eingesetzt wurde.