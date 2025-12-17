Zeugen hören Schüsse Großeinsatz der Polizei: Warum das SEK in Stendal eingegriffen hat
Das Polizeirevier in Stendal beantwortet offene Fragen zum Großeinsatz am Dienstag, 16. Dezember, in Stendal und räumt mit Gerücht zu dem Tatverdächtigen auf.
17.12.2025, 15:25
Stendal. - Von Zeugen gemeldete Knallgeräusche haben am Dienstag für einen Großeinsatz der Polizei in der Bahnhofsvorstadt in Stendal gesorgt. Das Revier räumt auf Volksstimme-Nachfrage mit einem Gerücht auf und erklärt, warum das Spezialeinsatzkommando (SEK) eingesetzt wurde.