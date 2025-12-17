weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Stendal
    4. >

  4. Zeugen hören Schüsse: Großeinsatz der Polizei: Warum das SEK in Stendal eingegriffen hat

Zeugen hören Schüsse Großeinsatz der Polizei: Warum das SEK in Stendal eingegriffen hat

Das Polizeirevier in Stendal beantwortet offene Fragen zum Großeinsatz am Dienstag, 16. Dezember, in Stendal und räumt mit Gerücht zu dem Tatverdächtigen auf.

Von Mike Kahnert 17.12.2025, 15:25
Großeinsatz der Polizei am Dienstag, 16. Dezember, in Stendal: Hier bereitet sich das Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamtes darauf vor, zur Wohnung eines 28-jährigen Tatverdächtigen auszurücken.
Großeinsatz der Polizei am Dienstag, 16. Dezember, in Stendal: Hier bereitet sich das Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamtes darauf vor, zur Wohnung eines 28-jährigen Tatverdächtigen auszurücken. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Von Zeugen gemeldete Knallgeräusche haben am Dienstag für einen Großeinsatz der Polizei in der Bahnhofsvorstadt in Stendal gesorgt. Das Revier räumt auf Volksstimme-Nachfrage mit einem Gerücht auf und erklärt, warum das Spezialeinsatzkommando (SEK) eingesetzt wurde.