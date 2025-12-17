Blinde Zerstörungswut haben bislang unbekannte Täter am Radweg zwischen Kalbe und Bismark walten lassen. Der Schaden ist erheblich. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die überdachte Sitzgruppe wurde am Mittwochmorgen von Passanten mitten auf dem Radweg entdeckt.

Kalbe - Kopfschüttelnd stehen Mitarbeiter des städtischen Bauhofes an der überdachten Sitzgruppe, die sich eigentlich neben dem Radweg zwischen Kalbe und Neuendorf am Damm befinden müsste. Eigentlich. Denn sie steht am Mittwochvormittag mitten auf dem Weg. Vandalen haben sie dorthin befördert und müssen dafür sehr viel Kraft aufgewendet haben. Die Schleifspuren sind jedenfalls deutlich zu sehen.