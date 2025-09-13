Bei einem Einbruch in ein Motorradgeschäft in Magdeburg haben unbekannte Täter ein Motorrad des Herstellers Ducati gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Eine Ducati Panigale V2 wurde aus einem Motorradgeschäft in Magdeburg gestohlen. Das Bild zeigt ein vergleichbares Modell. Zur Farbe des gestohlenen Motorrads hat die Polizei keine Angaben gemacht.

Magdeburg. - In der Nacht zum 12. September 2025 sind unbekannte Täter in ein Motorradgeschäft in Magdeburg eingebrochen. Wie die Polizei informiert, sei dabei eine Ducati Panigale V2 gestohlen worden.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, wurde nicht geteilt. Nach Herstellerangaben wird ein entsprechendes Modell aber ab circa 16.400 Euro angeboten.

Das betroffene Geschäft befindet sich an der Lübecker Straße im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt. Der Tatort sei kriminaltechnisch untersucht worden. Ein Ermittlungsverfahren läuft.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Diese können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefon 0391/5463295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.