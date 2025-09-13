In Magdeburg-Neustadt geht die Brandserie immer weiter. Jetzt brannten wieder vier Autos - an genau der gleichen Stelle, wo schon einmal Fahrzeuge angesteckt wurden.

In Magdeburg-Neustadt brannten wieder einmal Autos. Seit mehreren Jahren gibt es eine Brandserie in dem Stadtteil.

Magdeburg. - Zwei Fahrzeuge in Vollbrand, zwei beschädigte Autos direkt daneben und eine angesengte Hecke - das ist das Ergebnis des neuesten Brandes im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt. In der Bebertaler Straße konnte die Feuerwehr noch Schlimmeres verhindern - an genau der gleichen Stelle, wo schon einmal Autos in Flammen standen.