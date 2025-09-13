Brandserie im Stadtteil Neue Neustadt Feuerteufel-Verdacht in Magdeburg: Autos brennen an gleicher Stelle
In Magdeburg-Neustadt geht die Brandserie immer weiter. Jetzt brannten wieder vier Autos - an genau der gleichen Stelle, wo schon einmal Fahrzeuge angesteckt wurden.
Aktualisiert: 14.09.2025, 03:49
Magdeburg. - Zwei Fahrzeuge in Vollbrand, zwei beschädigte Autos direkt daneben und eine angesengte Hecke - das ist das Ergebnis des neuesten Brandes im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt. In der Bebertaler Straße konnte die Feuerwehr noch Schlimmeres verhindern - an genau der gleichen Stelle, wo schon einmal Autos in Flammen standen.