weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Brandserie im Stadtteil Neue Neustadt: Feuerteufel-Verdacht in Magdeburg: Autos brennen an gleicher Stelle

Brandserie im Stadtteil Neue Neustadt Feuerteufel-Verdacht in Magdeburg: Autos brennen an gleicher Stelle

In Magdeburg-Neustadt geht die Brandserie immer weiter. Jetzt brannten wieder vier Autos - an genau der gleichen Stelle, wo schon einmal Fahrzeuge angesteckt wurden.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 14.09.2025, 03:49
In Magdeburg-Neustadt brannten wieder einmal Autos. Seit mehreren Jahren gibt es eine Brandserie in dem Stadtteil.
In Magdeburg-Neustadt brannten wieder einmal Autos. Seit mehreren Jahren gibt es eine Brandserie in dem Stadtteil. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Zwei Fahrzeuge in Vollbrand, zwei beschädigte Autos direkt daneben und eine angesengte Hecke - das ist das Ergebnis des neuesten Brandes im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt. In der Bebertaler Straße konnte die Feuerwehr noch Schlimmeres verhindern - an genau der gleichen Stelle, wo schon einmal Autos in Flammen standen.