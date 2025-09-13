Die Magdeburger Polizei sucht nach einem tätlichen Angriff nach den Beteiligten. Ein Mann soll eine Frau gewaltsam zu Boden gerissen haben. Beide sind jedoch verschwunden.

In Magdeburg soll ein Mann eine Frau angegriffen haben. Opfer und Täter sind aber verschwunden.

Magdeburg. - Die Polizei in Magdeburg fahndet nach einem tätlichen Angriff sowohl nach dem Täter, als auch nach seinem Opfer. Laut einer Mitteilung sei es am 13. September 2025 gegen 1.45 Uhr im Stadtteil Alte Neustadt zu der Attacke gekommen.

Demnach habe ein bislang unbekannter Mann eine ebenso unbekannte Frau in der Pfälzer Straße gewaltsam zu Boden gerissen. Die beiden hätten sich vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten vom Tatort entfernt. Sie konnten bei der folgenden Suche, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, nicht gefunden werden.

Der Täter kann laut Polizei wie folgt beschrieben werden:

circa 1,84 Meter groß

südländischer Phänotyp

lockige Haare

schwarze Jacke

führte möglicherweise eine Umhängetasche mit sich

Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall sowie den beteiligten Personen machen können, sollen sich beim Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle melden.