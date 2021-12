Dreiste Diebe brechen in Magdeburger Betrieb ein und stehlen Fahrzeuganhänger mit Kleinbagger

Magdeburg (vs) - Am Donnerstagmorgen informierte ein Bauunternehmen gegen 7.00 Uhr die Magdeburger Polizei über einen Diebstahl im ganz besonders schweren Fall. Demnach entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag einen Fahrzeuganhänger, samt eines darauf verlasteten Kleinbaggers, nachdem sie sich auf bisher nicht bekannter Art und Weise Zutritt zum Betriebsgelände in der Liebknechtstraße verschafften.

Ebenso wurde bei einem weiteren Transporter, welcher ebenfalls auf dem Gelände abgestellt wurde, eine Seitenscheibe eingeschlagen. Jedoch wurde nach ersten Erkenntnissen nichts aus diesem Fahrzeug entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine fünfstellige Summe im unteren Bereich. Durch die Polizei wurde sowohl der Anhänger als auch der Bagger unmittelbar zu Fahndung ausgeschrieben. Nach erfolgter Spurensuche und –sicherung ermittelt nun die Kriminalpolizei