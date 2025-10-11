Die Führerscheine wurden kassiert, E-Scooter und Auto mussten stehenbleiben: Zwei Fahrer wurden in der Nacht auf Samstag, 11. Oktober, in Magdeburg von der Polizei erwischt.

Die Polizei erwischte in Magdeburg Fahrer, die alkoholisiert unterwegs waren.

Magdeburg (vs). - Die Fahrten endeten unerwartet: In der Nacht auf Samstag, 11. Oktober, stoppte die Polizei bei verdachtsunabhängigen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Magdeburg zwei Fahrer, die unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken standen.

Ein E-Scooter-Fahrer war gegen 0.40 Uhr mit 1,50 Promille unterwegs und ein Autofahrer mit 1,36 Promille. Die Polizei zog beide aus dem Verkehr. Eine Blutprobenentnahme folgte unmittelbar im Zentralen Polizeigewahrsam.

Die Führerscheine wurden eingezogen und sichergestellt. Zudem wuredn Strafverfahren eingeleitet sowie die Führerscheinstellen in Kenntnis gesetzt.