Eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage am Holzweg in Magdeburg ist in der Nacht vollständig niedergebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg (vs). - Nächtlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehr: Am Samstag, 11. Oktober, wurde der Polizei in Magdeburg gegen 2.32 Uhr ein Brand in der Kleingartenanlage „KGV Bördeblick“ im Holzweg gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war die Gartenlaube bei Eintreffen der Feuerwehr von außen verschlossen. Sie sei im Zuge der Löscharbeiten vollständig niedergebrannt. Die Brandursache konnte bislang noch nicht abschließend ermittelt werden. Auch wer der Eigentümer ist, weiß die Polizei noch nicht.

Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Personen wurden aber zum Glück nicht verletzt. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Polizeirevier Magdeburg oder jede andere Polizeidienststelle unter 0391/546-3295 entgegen.