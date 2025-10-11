weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Vor Gericht in Salzwedel: Tritte und Schläge - Ehefrau aus dem Altmarkkreis misshandelte ihren Mann

Vor Gericht in Salzwedel Tritte und Schläge - Ehefrau aus dem Altmarkkreis misshandelte ihren Mann

Über Jahre hinweg soll eine 49-Jährige gegenüber ihrem Mann gewalttätig geworden sein. Er wollte die Anzeige dennoch zurückziehen.

Von Elisa Schulz 11.10.2025, 06:00
Mitunter stehen auch Frauen wegen eines Gewaltdelikts in Handschellen vor Gericht. Symbolfoto: dpa

Salzwedel. - Eine 49-Jährige sitzt vor wenigen Tagen auf der Anklagebank im Amtsgericht Salzwedel. Sie hält ein Taschentuch fest. Auf der Zuschauerbank sitzen ihre Eltern, die extra aus Mecklenburg angereist sind, um sie zu unterstützen. Sie wirken angespannt, kaum jemand spricht ein Wort.