Nur wenige Stunden nach vier Überfällen in Magdeburg klickten die Handschellen: Die Polizei hat einen mutmaßlichen Räuber dingfest gemacht. Er soll vier Frauen überfallen haben.

Magdeburg. - Die Taten hatten für Aufsehen gesorgt: Am Freitag (12. September 2025) waren in Magdeburg am frühen Morgen vier junge Frauen von einem Mann überfallen worden. Er hatte es auf ihre Handys und Handtaschen abgesehen. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen ermitteln. Was zu dem Fall bekannt ist.