Magdeburg. - In der Nacht zu Samstag hat ein Feuer in Magdeburg für einen größeren Einsatz von Berufs- und freiwilligen Feuerwehren gesorgt. Gegen 2.35 Uhr gingen die ersten Notrufe ein: Auf einem verlassenen Grundstück in der Luisenthaler Straße im Stadtteil Prester standen zwei Gartenlauben in Flammen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits meterhohe Flammen aus den Objekten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an – insgesamt 35 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie den Freiwilligen Wehren aus Prester, Pechau und Randau-Calenberge waren vor Ort.

Den Brand hatten die Teams nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Gelände ist seit längerer Zeit ungenutzt; ob sich Personen vor dem Brandausbruch dort aufgehalten haben, ist derzeit unklar.