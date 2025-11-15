Vier Personen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 189 auf Höhe der Abzweigung Borstel am Samstagmorgen, 15. November, verletzt worden. Die Feuerwehr musste eine Person aus einem der Fahrzeuge befreien.

Stendal - Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagvormittag, 15. November, gegen 9.45 Uhr auf der B 189 bei Stendal ereignet. Auf Höhe der Abzweigung Borstel, Osterburger Straße, sind bei dem Crash vier Personen verletzt worden. Die Feuerwehrleute mussten eine Person aus dem Auto befreien.