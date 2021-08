Gefährliche Körperverletzung: Schlägerei in einer Straßenbahn am Hasselbachplatz

Am Samstagmorgen den 21. August, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich am Hasselbachplatz eine Schlägerei in einer Straßenbahn.

Zwei Männer im Alter von 32 und 45 Jahren hielten sich am Hasselbachplatz im Bereich der Straßenbahnhaltestelle auf und trafen hier auf eine Gruppe von fünf bis sechs männlichen Personen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten.

Nachdem alle Personen in eine Straßenbahn eingestiegen waren, entwickelten sich die Streitigkeiten in eine körperliche Auseinandersetzung, wodurch die 32 und 45 Jahre alten Männer leichte Gesichtsverletzungen davontrugen.

Die Personengruppe verließ noch im Bereich des Hasselbachplatzes die Straßenbahn und flüchtete in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Personen führten nicht zu deren Ergreifung. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.