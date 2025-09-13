In Magdeburg-Sudenburg läuft ein Großeinsatz der Polizei. Die Halberstädter Straße ist gesperrt. Die Tatortgruppe ist vor Ort. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Halberstädter Straße in Magdeburg-Sudenburg ist wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Ein Spürhund ist vor Ort.

Magdeburg. - Im Magdeburger Stadtteil Sudenburg läuft in der Nacht zum 14. September 2025 ein Großeinsatz der Polizei. Die Halberstädter Straße ist seit dem späten Abend zwischen dem Südring und der Braunschweiger Straße komplett abgeriegelt. Schwerbewaffnete Polizisten stoppen alle Autofahrer und Fußgänger.