In ein Handygeschäft im Magdeburger Einkaufszentrum City Carré wurde offenbar eingebrochen. Ein Vorschlaghammer liegt am Tatort. Die Polizei sichert Spuren.

Nächtlicher Einbruch in Handygeschäft im City Carré

Im Magdeburger Einkaufszentrum City Carré wurde in ein Handygeschäft eingebrochen.

Magdeburg - Im Einkaufszentrum City Carré in der Magdeburger Innenstadt läuft am Freitagmorgen, 20. Dezember 2024, ein Polizeieinsatz. Vor dem Eingang an der Kreuzung Otto-von-Guericke-Straße/Ernst-Reuter-Allee stehen ein Polizeifahrzeug sowie die Spurensicherung.