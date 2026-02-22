weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Mann flüchtet vor Polizeikontrolle: Kilometerlange Verfolgungsjagd quer durch Magdeburg endet mit Unfall

Mann flüchtet vor Polizeikontrolle Kilometerlange Verfolgungsjagd quer durch Magdeburg endet mit Unfall

In Magdeburg hat es in der Nacht eine Verfolgungsjagd gegeben. Ein Autofahrer flüchtete vor einer Polizeikontrolle quer durch die Stadt. Am Ende konnte er jedoch gefasst werden.

Von Stefan Harter 22.02.2026, 10:14
In Magdeburg gab es in der Nacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.
In Magdeburg gab es in der Nacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Foto: Imago/Funke Foto Services

Magdeburg. - In der Nacht zum Sonntag, 22. Februar 2026, lieferte sich in Magdeburg ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Am Ende der kilometerlangen Fahrt quer durch die Stadt baute der Mann einen Unfall und konnte so gefasst werden.