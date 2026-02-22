In Magdeburg hat es in der Nacht eine Verfolgungsjagd gegeben. Ein Autofahrer flüchtete vor einer Polizeikontrolle quer durch die Stadt. Am Ende konnte er jedoch gefasst werden.

In Magdeburg gab es in der Nacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Magdeburg. - In der Nacht zum Sonntag, 22. Februar 2026, lieferte sich in Magdeburg ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Am Ende der kilometerlangen Fahrt quer durch die Stadt baute der Mann einen Unfall und konnte so gefasst werden.