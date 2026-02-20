Gleich mehrere Brandherde mussten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Stendal in der Nacht auf Samstag, 21. Februar bekämfen. Der Einsatzort ist ihnen nicht unbekannt gewesen.

Meterhohe Flammen waren in der Nacht von Freitag auf Samstag, 21. Februar, in der Kleingartenanlage am Dahrenstedter Weg in Stendal zu beobachten.

Stendal - Zum wiederholten Mal hat es in Stendal-Süd gebrannt. In der Nacht von Freitag, 20. Februar auf Samstag, 21. Februar loderderten mal nicht in den leerstehenden Mehrfamilienhausblöcken die Flammen. Wie in der Nacht vom 9. September 2025, als die Feuerwehrleute erst ein Auto und dann die Überbleibsel des Tanzcafé Gebäudes löschten, brannte es auch dieses Mal am Dahrenstedter Weg.