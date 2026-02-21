Die Magdeburger Polizei bittet um Mithilfe. Ein junger Mann wird vermisst. Wer ihn sieht, soll sich umgehend in einem Revier melden.

Polizeiaufruf: Junger Mann wird in Magdeburg vermisst - wer hat ihn gesehen?

Die Polizei in Magdeburg sucht nach einem jungen Mann, der vermisst wird.

Magdeburg. - Die Polizei in Magdeburg sucht aktuell nach einem jungen Mann, der seit dem 19. Februar 2026 vermisst wird. Zeugen, die ihn gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend zu melden.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 24-jährigen Kai H., der sein Zuhause im Stadtteil Stadtfeld-West am Donnerstag gegen 15 Uhr verlassen habe. Wie die Polizei mitteilt, könne aufgrund der Umstände seines Verschwindens eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Umfangreiche Suchmaßnahmen in Magdeburg bleiben bislang ergebnislos

Trotz bereits durchgeführter, umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Mann bislang nicht gefunden werden, weshalb nun mit der Öffentlichkeitsfahndung begonnen wurde.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem vermissten Kai H. aus Magdeburg. Foto: Polizei Magdeburg

Der Vermisste ist circa 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur und lockige braune Haare. Bekleidet ist er mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Jogginghose.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nehmen das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.