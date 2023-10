Schon wieder haben Unbekannte die Reifen von Autos in Magdeburg manipuliert. Die Polizei mahnt Autofahrer am Montagmorgen zur Vorsicht. Welche Stadtteile dieses Mal betroffen sind.

Magdeburg/DUR – Erneut haben Unbekannte bei zahlreichen Autos in Magdeburg die Reifenventile manipuliert und die Luft aus den Reifen gelassen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter in der Nacht in den Stadtteilen Texas und in der Alten Neustadt aktiv.

41 Fahrzeuge vom Typ SUV in Magdeburg platt

Bei 41 Fahrzeugen wurde die Luft entlassen, wie die Beamten bekannt gab. Betroffen waren Fahrzeuge vom Typ SUV. Die Magdeburger Polizei sicherte die Spuren an den angegriffenen Fahrzeugen und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Luft aus Autoreifen gelassen: Täter schlugen in Magdeburg schon mehrfach zu

In der Vergangenheit hatten die Täter vor allem SUV angegriffen und hinterließen dabei auch Bekennerschreiben. Aktuell handelt es sich um die dritte gleich gelagerte Tat im Stadtgebiet von Magdeburg.

Ob es auch dieses Mal entsprechende Schreiben gibt, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Wer in der Nacht vom Sonntag, dem 22. Oktober, auf Montag, dem 23. Oktober, auffällige Personenbewegungen wahrgenommen hat oder Informationen zur Tat geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Magdeburg melden. Die Rufnummer lautet: 0391 - 546 32 95.

Die Beamten mahnen Autofahrer außerdem, ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt zukünftig intensiv zu überprüfen, um nach dem Start keine unliebsame Überraschung zu erleben.