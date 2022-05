Magdeburg: Radfahrer greift 16-Jähriger an die Brust - Polizei sucht nach Zeugen

Am Freitag wurde eine 16-jährige Magdeburgerin auf der Cracauer Straße sexuell belästigt.

Magdeburg (vs) - Am Freitag, den 13. Mai 2022, befand sich eine 16-jährige Magdeburgerin gegen 10.00 Uhr auf der Cracauer Straße. Im Bereich der Mehringstraße fasste ihr ein Radfahrer bei der Vorbeifahrt plötzlich an die bekleidete Brust und entfernte sich unmittelbar danach.

Die Geschädigte kann den Mann wie folgt beschreiben:

mitteleuropäische Erscheinung

braune mittellange Haare zum Zopf gebunden

weinrotes bis lilafarbenes Langarmshirt Jeanshose

Die Polizei bittet Personen, welche sachdienliche Angaben zu der Straftat oder einem möglichen Verdächtigen machen können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter der Rufnummer: 0391 / 546 – 3292 zu melden.