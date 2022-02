Magdeburg: Schlägertrupp prügelt auf Jugendlichen in Bus ein 

Am Montag meldete sich ein Magdeburger bei der Polizei und zeigte eine vermeintliche Körperverletzung zum Nachteil eines bisher unbekannten Geschädigten an.

Magdeburg (vs) - Der 40-jährige Magdeburger bemerkte am Sonntagabend, den 30. Januar 2022 gegen 20.00 Uhr in der Olvenstedter Straße, an der Haltestelle Friesenstraße beobachtet, wie vier männliche Jugendliche im dort haltenden Bus augenscheinlich auf einen fünften Jugendlichen einschlagen würden. Im Anschluss entfernten sich die vier dunkel gekleideten Täter fußläufig in unbekannte Richtung, während der geschädigte Jugendliche im Bus verblieben sein soll, bevor der Bus in Richtung Europaring abfuhr.

Die vier mutmaßlichen Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Männlich

Südländischer Phänotyp

Scheinbares Alter 12-14 Jahre

Ca. 160 – 170cm groß

Dunkel bekleidet mit Kapuzen

Der vermeintlich Geschädigte kann wie folgt beschrieben werden: Männlich

Orangefarbene Daunenjacke mit Fellkapuze

Die Polizei sucht weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschädigten oder den Tatverdächtigen geben können. Sowohl Hinweisgeber und vor allem auch der geschädigte Jugendliche werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.