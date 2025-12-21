Während die Gedenkfeier zum Jahrestag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt lief, mussten die Einsatzkräfte der Magdeburger Feuerwehr zu einem Balkonbrand eilen.

Die Magdeburger Feuerwehr löschte den Brand auf einem Balkon.

Magdeburg. - Ausgerechnet während die Gedenkfeier zum Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt lief, ging in der Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf ein. In der Lauestraße im Stadtteil Neue Neustadt war gegen 18 Uhr ein Brand ausgebrochen.