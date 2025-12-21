Schock in Stendal: Ein 13-Jähriger hat sich beim Umgang mit einem verbotenen Feuerwerkskörper schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.

Stendal/VS - Ein 13-jähriger Junge hat sich am Sonnabend, 20. Dezember, kurz nach 14 Uhr bei der Detonation eines sogenannten Polenböllers in Stendal schwere Verletzungen zugezogen. Wie das Polizeirevier Stendal mitteilt, hatten mehrere Kinder an der Robert-Dittmann-Straße mit dem in Deutschland verbotenen Feuerwerkskörper hantiert. Da dieser nicht vollständig zündete, versuchte ein 13-jähriger, ihn erneut zu entzünden. Dabei detonierte der Böller. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen im Gesichtsbereich und an den Händen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Das Polizeirevier Stendal weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Umgang mit Feuerwerkskörpern je nach Einsatz und Art eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat darstellen kann. Ausnahmen gelten zum Jahreswechsel, jedoch nur für erlaubte Feuerwerkskörper.