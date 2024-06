Ein 36-jähriger Mann hat am Magdeburger Hauptbahnhof eine Frau bedroht und sie mit einem Masser verfolgt.

Mann mit Messer bedroht Frau am Magdeburger Hauptbahnhof

Die Polizei in Magdeburg ermittelt gegen einen

Magdeburg - Polizeieinsatz am Magdeburger Hauptbahnhof: Ein 36-Jähriger hatte am Dienstag (11. Juni 2024) gegen 21 Uhr eine 35-jährige Frau am Willy-Brandt-Platz aus bislang unbekannten Gründen zunächst verbal bedroht und anschließend mit einem Einhandmesser verfolgt, wie Polizeisprecher Kevin Shaikh der Volksstimme auf Nachfrage mitteilte.

Die kurz darauf ankommende Polizei traf den Beschuldigten vor Ort an und erteilte ihm einen Platzverweis. Das Einhandmesser wurde sicher gestellt. Wie Shaikh berichtet, wurde niemand verletzt.

Ein Augenzeuge berichtete der Volksstimme, dass der Mann bereits kurz vor der Tat im Bereich des City Carré wegen Beschimpfungen aufgefallen war.