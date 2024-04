Am Freitagabend sowie am frühen Samstagmorgen ist es im Stadtgebiet zu mehreren Bränden gekommen.

Mehrere Brände in Magdeburg halten Feuerwehr in Atem

Magdeburg - vs

Wie die Polizei mitteilte, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 18.35 Uhr am Freitag (12. April 2024) zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude im Bereich des Buckauer Wasserwerks alarmiert. Im Gebäude waren mehrere Gegenstände in Brand gesetzt worden. Im Vorfeld sollen sich nach Zeugenangaben mehrere Kinder in dem Objekt aufgehalten haben.

Zu einem weiteren Brand kam es am Samstag (13. April 2024) gegen 5.15 Uhr auf dem Gelände der Universitätsklinik. Hierbei geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Carport in Brand. Durch die Hitzeeinwirkung wurde zudem ein in der Nähe geparkter Pkw beschädigt.

Ebenfalls am Samstag, gegen 6.30 Uhr, wurde im Bereich Bierer Weg/Bertolt-Brecht-Straße versucht, zwei Fahrzeuge in Brand zu setzen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, so dass ein größerer Schaden ausblieb.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Diese werden im Polizeirevier Magdeburg persönlich oder telefonisch unter 0391/546 32 95 entgegengenommen.