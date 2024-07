Verdacht des Versuchten Totschlags Mit Video: Nach Messerangriff auf 23-Jährige - Beschuldigter in U-Haft, Frau außer Lebensgefahr

Eine 23 Jahre alte Frau ist am Montag in Magdeburg mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. Der 31 Jahre alte Beschuldigte kam wegen Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Die Frau ist außer Lebensgefahr.