Großeinsatz der Polizei in Magdeburg: Spezialkräfte wurden vor einem Wohnblock zusammengezogen. Ein Wohnungsmieter soll mit einer Waffe hantiert haben. Am Nachmittag gaben die Beamten Entwarnung.

Magdeburg - In Magdeburg ist es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Einsatzort war der Birkholzer Weg in Norden der Landeshauptstadt. Hintergrund war nach Volksstimme-Informationen der Verdacht, dass ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in unerlaubtem Besitz einer Waffe ist und damit hantiere.