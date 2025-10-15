weather bedeckt
  4. Polizei-Großeinsatz wegen Verdacht auf Waffe in Magdeburg

Großeinsatz der Polizei in Magdeburg: Spezialkräfte wurden vor einem Wohnblock zusammengezogen. Ein Wohnungsmieter soll mit einer Waffe hantiert haben. Am Nachmittag gaben die Beamten Entwarnung.

Von Rainer Schweingel und Thomas Jacob Aktualisiert: 15.10.2025, 16:02
Polizeieinsatz im Birkholzer Weg in Magdeburg.
Polizeieinsatz im Birkholzer Weg in Magdeburg. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg - In Magdeburg ist es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Einsatzort war der Birkholzer Weg in Norden der Landeshauptstadt. Hintergrund war nach Volksstimme-Informationen der Verdacht, dass ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in unerlaubtem Besitz einer Waffe ist und damit hantiere.