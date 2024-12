Der Polizeihubschrauber ist am Freitagnachmittag abermals über Magdeburg im Einsatz.

Polizei in Magdeburg sucht aus der Luft nach Autodieb

Ein Polizeihubschrauber ist am Freitagnachmittag (13. Dezember 2024) über Magdeburg im Einstaz.

Magdeburg - Viel zu tun hat dieser Tage die Crew der Polizeihubschrauberstaffel in Magdeburg. Nach zwei Einsätzen am Donnerstag ist er am Freitag (13. Dezember 2024) abermals im Einsatz.

Aktuell (16.20 Uhr) ist er unter anderem über der Altstadt unterwegs. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte, laufe derzeit eine Suche nach einem gestohlenen Auto. Mehr war zunächst nicht zu erfahren.