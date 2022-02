Raub in Magdeburg: 14-Jähriger mit Waffe bedroht - Jugendliche festgenommen

Am Donnerstag kam es zu einem schweren Raub in Magdeburg. Drei Jugendliche bedrohten dabei mit einer Waffe einen 14-Jährigen.

Magdeburg (vs) - Am Donnerstag, den 24. Februar 2022, gegen 15.00 Uhr kam es zu einem schweren Raub in Magdeburg. Ein 14-jähriger Magdeburger in der Apollostraße von drei Jugendlichen angesprochen. Einer der Täter forderte den 14-Jährigen auf, sein Mobiltelefon herauszugeben. Als der dies verneinte, zeigte einer der Täter eine Schusswaffe, welche er in der Hose trug.

Daraufhin gab der Geschädigte sein Mobiltelefon heraus und die drei Jugendlichen entfernten sich fußläufig. Im Nahbereich konnten die drei Jugendlichen durch die Polizei festgestellt werden. Bei einer Durchsuchung konnten eine Schreckschusswaffe und ein Springmesser aufgefunden werden.

Die beiden 14-jährigen und ein 15-jähriger Magdeburger wurden vorläufig festgenommen und von der Polizei vernommen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde veranlasst, dass die drei Beschuldigten gegen Abend wieder an die Sorgeberechtigten übergeben werden. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.