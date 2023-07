Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag, 21. Juli, auf dem Europaring Höhe Diesdorfer Straße in Magdeburg gekommen. Ein Fahrer musste reanimiert werden. Jetzt gibt es neue Details.

Schwerer Unfall in Magdeburg: Unfallbeteiligter verstorben

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in Magdeburg auf dem Europaring.

Magdeburg - Der Europaring in Magdeburg musste mehrere Stunden gesperrt werden, weil es zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen war. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Was war passiert? Am Freitag gegen 9.30 Uhr kam es im Europaring an der Kreuzung zur Großen Diesdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter verstarb wenig später im Krankenhaus.

Bei dem Unfall in Magdeburg ist eine Person verstorben. Foto: Polizei

Laut Zeugen fuhr ein Audi A6 unmittelbar vor der Ampel auf einen vorausfahrenden VW Golf auf, der dadurch auf einen weiteren vorausfahrenden VW Caddy aufgeschoben wurde. Eine Streife des Polizeireviers Magdeburg befand sich zu diesem Zeitpunkt unweit des Unfallortes und wurde durch Passanten auf das Ereignis aufmerksam gemacht.

Der Fahrer des Audi A6 wurde aufgrund eines medizinischen Problems bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit Erste-Hilfe-Maßnahmen versorgt. Vor Ort eingetroffen, führte der Rettungsdienst Reanimationsmaßnahmen durch und verbrachte den Fahrer in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Polizei sperrte den Europaring bis 13 Uhr, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Aufgrund von Zeugenwahrnehmungen ist momentan nicht auszuschließen, dass das medizinische Problem eine Ursache des Unfalls und keine Folge dessen war. Weitere Ermittlungen hierzu dauern an, so die Beamten.