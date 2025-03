Im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg, wo Abiturienten ihren Abschluss feierten, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Was bisher bekannt ist.

Ein Polizeihubschrauber war am Abend des 28. März im Magdeburger Stadtpark im Einsatz.

Magdeburg. - Im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg sind Einsatzkräfte der Polizei aktiv. Auch ein Polizeihubschrauber „stand“ geraume Zeit über dem Gebiet.

Die Polizei bestätigte zwar den Einsatz, gab aber keine weiteren Informationen dazu bekannt.

Abiturenten feiern ihren Abschluss

Klar ist aber, dass am heutigen 28. März mehrere Hundert Abiturienten im Stadtpark ihren Abschluss auf einer großen Wiese feierten. Bereits am Nachmittag waren etliche der jungen Erwachsenen stark alkoholisiert. Ob es im Rahmen der Feierlichkeiten zu Ausschreitungen und in Folge dessen zum Polizeieinsatz gekommen ist, ist noch nicht bekannt.