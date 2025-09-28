Die Magdeburger Polizei konnte einen 30-Jährigen stellen, der am Sonntagmorgen, 28. September, in der Magdeburger Innenstadt randalierte.

Magdeburg/vs. - Eine Vielzahl von Passanten informierte am Sonntagmorgen, 28. September, gegen 8.30 Uhr die Polizei, weil sie einen Mann sahen, der in der Magdeburger Innenstadt randalierte. Er habe sich zu Fuß über den Breiten Weg zum Domplatz und dann wieder in den Breiten Weg begeben. Hierbei habe er grundlos Passanten bepöbelt.

Darüber hinaus habe er gegen diverse Mülleimer und gegen abgestellte E-Scooter getreten sowie gegen diverse Schaufensterscheiben verschiedener Einzelhandelsfilialen geschlagen. Außerdem habe er ein großes Herz der Aktion „Magdeburg zeigt Herz“ umgestoßen.

Die Polizei nahm die Fahndung auf und konnte den 30-Jährigen stellen. Er hatte sich durch seine Aktionen eine leichte Verletzung an der Hand zugezogen und zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Laut Polizei folgte anschließend die zwangsweise Unterbringung. Er muss sich nun wegen der Beschädigungen einer Schaufensterscheibe und eines roten Herzes verantworten.