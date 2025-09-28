Einen stark alkoholisierten Radfahrer hat die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel erwischt. Den Tipp gab es von einer Zeugin.

Ein alkoholisierter Radfahrer musste am Sonnabend pusten. Die Polizei hatte ihn gestoppt.

Dähre/VS. - Ein möglicherweise betrunkener Radfahrer sei ohne Licht von Langenapel in Richtung Dähre unterwegs. Das meldete eine Zeugin am Sonnabend gegen 18.15 Uhr der Polizei. Die Beamten stellten auf der Friedensstraße in Dähre einen 31-Jährigen fest, auf den die Beschreibung passte.

Dieser musste pusten. Der Test ergab einen Wert von 2,93 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutprobenentnahme. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.