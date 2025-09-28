Alarm für Feuerwehrleute in der Nacht zum Sonnabend: Bei Salzwedel stand eine Laube in einem Kleingartenverein in Flammen.

Chüttlitz/vs. - Einen riesigen Feuerschein bemerkte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer, als er am Sonnabend kurz vor 3 Uhr in Chüttlitz nahe der Kleingartenanlagen vorbeifuhr. Daraufhin informierte er die Rettungsleitstelle über den Notruf. Diese habe Feuerwehrleute zum Kleingartenverein Flögsand geschickt, in dem eine Gartenlaube in Vollbrand stand, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die freiwilligen Helfer hätten die Flammen löschen können, heißt es im Pressebericht weiter. Die Beamten schätzen, dass der entstandene Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich liege. Was zu dem Brand führte, ist derzeit noch unklar. Damit beschäftigen sich die Fachleute von der Kriminalpolizei.