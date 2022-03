Raub in Magdeburg: Baumarkt-Mitarbeiter mit Messer bedroht

Am Mittwoch, den 09. März 2022, ereignete sich in einem Magdeburger Baumarkt ein räuberischer Diebstahl.

Magdeburg (vs) - Ein 23-jähriger Mitarbeiter eines Magdeburger Baumarktes im Nordwesten konnte am Mittwoch gegen 12.30 beobachten, wie eine unbekannte männliche Person mit mehreren Akkus den Markt verlassen wollte, ohne dass diese vorher bezahlt wurden. Daraufhin hielt der Mitarbeiter den Mann an und sprach ihn an. Hierbei zog der Mann ein Messer und bedrohte damit den Mitarbeiter. Der Täter flüchtete daraufhin fußläufig. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.