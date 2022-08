Randalierer treten Außenspiegel von mehreren Autos in Magdeburg ab 

Magdeburg (vs) - In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend beobachtete eine Zeugin zwei unbekannte Täter, die sich zu Fuß auf dem Gehweg der Wolfenbütteler Straße in Richtung Sudenburger Wuhne bewegten. Die Täter hatten in der Wolfenbütteler Straße die Außenspiegel von mindestens acht Fahrzeugen beschädigt, indem sie dagegen traten. Die Zeugin verständigte die Magdeburger Polizei und folgte den Tätern, verlor sie aber auf dem Parkplatz vom Supermarkt NETTO in der Helmstedter Straße aus den Augen.