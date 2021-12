Schmuck und Bargeld weg: Diebe brechen in Magdeburger Einfamilienhaus ein 

In der Zeit zwischen dem 12. Dezember 2021 und dem 16. Dezember 2021 drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Magdeburg-Nordwest ein.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Magdeburg (vs) - In der Zeit zwischen dem 12. Dezember 2021 und dem 16. Dezember 2021 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück in Bereich Magdeburg-Nordwest. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Wohnräume des Einfamilienhauses. Im Haus wurden sämtliche Räume und Behältnisse durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Zum Tatzeitraum befanden sich die Geschädigten im Urlaub. Bei der Absuche des Umfelds konnte in einem Gebüsch eine Reisetasche aufgefunden werden, in welcher sich ein Teil der entwendeten Habseligkeiten der Geschädigten befanden. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Tipps zum Einbruchschutz während der Urlaubszeit

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Achten Sie darauf, dass der Briefkasten während Ihrer Abwesenheit nicht überquillt, sondern regelmäßig geleert wird.

Lassen Sie über eine Zeitschaltuhr oder von einem Nachbarn regelmäßig die Rollläden auf- und zufahren.

Geben Sie acht, dass ihr Garten auch in ihrer Abwesenheit gepflegt aussieht und nicht erkennen lässt, dass Sie seit längerer Zeit nicht zu Hause sind.

Durch Verwendung von speziellen Lichtsystemen oder Lichtquellen die durch Zeitschaltuhren betätigt werden, wird der Eindruck vermittelt, dass jemand zu Hause ist. Auch ein eingeschalteter Fernseher kann diesen Eindruck vermitteln.

Lassen Sie die Mülltonnen nicht dauerhaft auf der Straße stehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder kontaktieren Sie die Regionalbereichsbeamten, welche für Ihren Stadtteil zuständig sind. Weiter Informationen gibt es hier.