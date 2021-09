Schwer verletzt: 19-jähriger Stendaler missachtet Vorfahrt und kollidiert mit 55-jährigen Magdeburger

Magdeburg (vs) - Ein 19-jähriger Mann aus Stendal befuhr am Montagabend mit einem Pkw Audi die Lübecker Straße in Richtung Hundisburger Straße. Als der 19-Jährige nach links in die Ritterstraße abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 55-jährigen Magdeburgers in einem Pkw Smart.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Rettungskräften verbrachten den 55-jährigen Smart-Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige wurde am Unfallort ambulant behandelt. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit.