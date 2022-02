Schwer verletzt: 62-jähriger Radfahrer fliegt gegen Windschutzscheibe in Magdeburg

Ein Fahrradfahrer wurde am Montagmorgen bei einem Unfall in Magdeburg schwer verletzt.

Magdeburg (vs) - Am Montagmorgen wurde ein 62-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in Magdeburg schwer verletzt, als er mit einem Pkw zusammenstieß. Laut Polizei kam es auf der Kreuzung Königstraße Ecke Halberstädter Chaussee zu der folgenschweren Kollision, nachdem der Radfahrer das für ihn geltende Rotlicht missachtete und beim Überqueren der Halberstädter Chaussee von einem vorfahrtsberechtigten Pkw Hyundai erfasst wurde.

Der 62-jährige Magdeburger, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug und dessen Fahrrad unbeleuchtet war, wurde erst gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert, bevor er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Er erlitt schwerste Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw Hyundai war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.