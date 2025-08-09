Ein Motorradfahrer ist in Magdeburg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Mann kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Magdeburg. - In Magdeburg wurde ein 23-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall schwerstverletzt. Wie die Polizei mitteilt, geschah dieser am 8. August 2025 auf der Calenberger Straße im Ortsteil Randau-Calenberge.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der Mann am Nachmittag mit seinem Motorrad dort aus Richtung Calenberge kommend in Fahrtrichtung Magdeburg. Aus bisher ungeklärter Ursache sei er dann von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Polizei sucht Zeugen von Verkehrsunfall auf Calenberger Straße

Der 23-Jährige sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrbahn musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Rettungsarbeiten komplett gesperrt werden.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung des Unfalls nach Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 0391/5463295 oder im E-Revier entgegen.