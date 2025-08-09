Nach zwei Wohnungseinbrüchen in Magdeburg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Hochwertige Uhren und Bargeld seien gestohlen worden.

In Magdeburg sucht die Polizei Zeugen von zwei Wohnungseinbrüchen.

Magdeburg. - Zwei Wohnungseinbrüche wurden der Magdeburger Polizei aktuell gemeldet. Die erste Tat ereignete sich demnach am 7. August 2025 im Tagesverlauf in der Olvenstedter Straße im Stadtteil Stadtfeld-Ost.

Die unbekannten Täter seien gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und hätten alles durchsucht. Ihre Beute seien unter anderem hochwertige Uhren gewesen, informiert die Polizei. Die Kripo habe am Tatort umfangreich Spuren sichern können.

Unbekannte Täter brechen Wohnungstür in Magdeburg auf und stehlen Bargeld

Ebenfalls am Tag drangen Unbekannte am 8. August 2025 in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bereich Umfassungsstraße/Abendstraße im Stadtteil Neue Neustadt ein. Nachdem sie gewaltsam die Wohnungstür aufgebrochen hatten, durchsuchten sie Schränke und stahlen eine nicht näher benannte Menge an Bargeld.

In beiden Fällen werden von der Polizei Zeugen gesucht. Hinweisen werden unter Telefon 0391/546-3295 oder im E-Revier entgegengenommen.