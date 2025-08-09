Ein Auto ist in der Nacht in Magdeburg durch einen Brand vollständig zerstört worden. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte alarmiert.

Zeuge meldet Feuer in der Nacht: Auto brennt in Magdeburg völlig aus

Magdeburg. - Ein im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld geparktes Auto ist am 8. August 2025 in Brand geraten. Ein Zeuge hatte das Feuer am späten Abend im Bereich Olvenstedter Graseweg/Holzweg bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die herbeigeeilten Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Dennoch sei der Renault nun ein Totalschaden, wie die Polizei mitteilt. Wie das Feuer ausgebrochen ist, werde derzeit untersucht. Vor Ort seien Spuren gesichert worden. Die Kripo ermittelt.

Das Polizeirevier Magdeburg bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0391/5463295 oder im E-Revier zu melden.